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Футбол

Шахтер думает о зимних трансферах

отСергей Сумской

Дек 26, 2020 ,

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что команда планирует купить несколько футболистов во время зимнего трансферного окна.

При этом он добавил, что команда пока не планирует покупать футболистов из украинским паспортом.

«Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий (имею в виду 9-й номер). Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А – лимит на легионеров», – сказал Палкин в интервью Shakhtar TV.

от Сергей Сумской

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