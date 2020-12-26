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Футбол

Стивенсон заявил, что побил бы Ломаченко

отСергей Сумской

Дек 26, 2020

Бывший чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) после боя американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что легко смог бы побить последнего.

По его словам, Ломаченко было бы сложно победить в любом раунде.

«Я чувствую, что если бы дрался с Ломаченко, победил бы его увереннее, чем Теофимо. Ничего не хочу сказать против Лопеса, он показал доминирование в ринге. Я просто чувствую, что взял бы каждый раунд. Ломаченко было бы сложно выиграть какой-то раунд», – заявил Стивенсон в интервью Morning Kombat.

от Сергей Сумской

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