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Футбол

Ветеран Прикарпатья покинул клуб

отАндрей Огородник

Дек 26, 2020 , ,
Роман Бочкур

Один из старожилов клуба Первой лиги «Прикарпатья» Роман Бочкур завершил свои выступления за команду с Ивано-Франковска.

Контракт 33-летнего защитника подошел к завершению, новое соглашение стороны подписывать не стали. Игрок покидает «Прикарпатье» спустя пять сезонов после своего перехода.

Отметим, если в прошлых сезонах Роман Бочкур был ключевым исполнителем «Прикарпатья», то в нынешнем он выходил на футбольное поле лишь четыре раза.

После первой половины сезона ивано-франковский клуб идет на расстоянии лишь четырех очков от зоны вылета.

от Андрей Огородник

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