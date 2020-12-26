Ветеран Прикарпатья покинул клуб

Один из старожилов клуба Первой лиги «Прикарпатья» Роман Бочкур завершил свои выступления за команду с Ивано-Франковска.

Контракт 33-летнего защитника подошел к завершению, новое соглашение стороны подписывать не стали. Игрок покидает «Прикарпатье» спустя пять сезонов после своего перехода.

Отметим, если в прошлых сезонах Роман Бочкур был ключевым исполнителем «Прикарпатья», то в нынешнем он выходил на футбольное поле лишь четыре раза.

После первой половины сезона ивано-франковский клуб идет на расстоянии лишь четырех очков от зоны вылета.