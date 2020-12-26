Задерака подтвердил, что покидает Александрию

Полузащитник «Александрии» Максим Задерака сообщил, что действительно покидает александрийский клуб.

По словам игрока, у него закончился контракт и по обоюдному согласию сторон его не стали продлевать.

«У меня действительно закончился контракт с «Александрией». Это были два фантастических года, проведенных в отличном клубе, решавшем очень амбициозные задачи. Хочу поблагодарить президента клуба Сергея Кузьменко, тренеров и своих партнеров по команде», — приводит слова игрока Footboom.

Напомним, 26-летний украинский футболист выступал за клуб из Александрии с лета 2018 года, на его счету 4 гола и 1 ассист в 67 играх.