EURO.com.ua

Футбол

Задерака подтвердил, что покидает Александрию

отСергей Сумской

Дек 26, 2020

Полузащитник «Александрии» Максим Задерака сообщил, что действительно покидает александрийский клуб.

По словам игрока, у него закончился контракт и по обоюдному согласию сторон его не стали продлевать.

«У меня действительно закончился контракт с «Александрией». Это были два фантастических года, проведенных в отличном клубе, решавшем очень амбициозные задачи. Хочу поблагодарить президента клуба Сергея Кузьменко, тренеров и своих партнеров по команде»,  — приводит слова игрока Footboom.

Напомним, 26-летний украинский футболист выступал за клуб из Александрии с лета 2018 года, на его счету 4 гола и 1 ассист в 67 играх.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Стивенсон заявил, что побил бы Ломаченко

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Шахтер думает о зимних трансферах

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Ман Сити отказался продавать Зинченко зимой

Дек 26, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − 17 =

Вы пропустили

Футбол

Стивенсон заявил, что побил бы Ломаченко

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Шахтер думает о зимних трансферах

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Ман Сити отказался продавать Зинченко зимой

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Задерака подтвердил, что покидает Александрию

Дек 26, 2020 Сергей Сумской