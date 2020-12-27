Экс-звезда Металлиста под прицелом грандов Серии А

Бывший футболист харьковского «Металлиста» Алехандро Гомес, который сделал себе блестящую карьеру в «Аталанте», близок к тому, чтобы покинуть клуб с Бергамо.

Несмотря на статус ключевого исполнителя, который аргентинец имел в команде, все идет к тому, что он покинет «Аталанту». Причиной является конфликт между игроком и главным тренером команды, который длиться последние месяцы.

Как сообщает Eurosport, за ситуацией активно следят сразу три итальянских гранда: «Милан», «Интер» и «Рома», которые готовы включится в переговорный процесс по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что на Гомеса имеют виды «Ливерпуль» и «ПСЖ».