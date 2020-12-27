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Футбол

Гвардиола – лучший тренер XXI века по версии Globe Soccer Awards

отСергей Сумской

Дек 27, 2020 , ,

Сообщили обладателей приза Globe Soccer Awards в номинациях «Лучший тренер года» и «Лучший тренер века».

Лучшим специалистом уходящего года назвали Ханс-Дитера Флика, который возглавляет «Баварию». Он сумел опередить Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

В номинации «Лучший тренер века» (период с 2001 по 2020 год) победил Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Испанский коуч опередил Зинедина Зидана («Реал»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Алекса Фергюсона (экс-«Манчестер Юнайтед»).

от Сергей Сумской

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