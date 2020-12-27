EURO.com.ua

Футбол

Кухаревич переберется в Андерлехт бесплатно

отАндрей Огородник

Дек 27, 2020 , ,
Николай Кухаревич

Нападающий молодежной сборной Украины и львовского «Руха» Николай Кухаревич 4 января должен отправиться в Бельгию для завершения перехода в «Андерлехт».

По информации Трибуна, 19-летний форвард перейдет в состав самого титулованного клуба Бельгии бесплатно, но в сделке будет прописана опция согласно которой «Рух» получит солидный процент от следующего трансфера игрока. По неофициальной информации речь идет о 50% от суммы следующего трансфера.

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Кухаревич являлся основным игроком «Руха», правда, в рамках чемпионата Украины он забил лишь один гол.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Трубин заинтересовал итальянский гранд

Дек 27, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Реал – лучший клуб XXI века по версии Globe Soccer Awards

Дек 27, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Гвардиола – лучший тренер XXI века по версии Globe Soccer Awards

Дек 27, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − 10 =

Вы пропустили

Бокс

Гарсия: Канело сильно впечатлил

Дек 28, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Трубин заинтересовал итальянский гранд

Дек 27, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Реал – лучший клуб XXI века по версии Globe Soccer Awards

Дек 27, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Гвардиола – лучший тренер XXI века по версии Globe Soccer Awards

Дек 27, 2020 Сергей Сумской