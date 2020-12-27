Кухаревич переберется в Андерлехт бесплатно

Нападающий молодежной сборной Украины и львовского «Руха» Николай Кухаревич 4 января должен отправиться в Бельгию для завершения перехода в «Андерлехт».

По информации Трибуна, 19-летний форвард перейдет в состав самого титулованного клуба Бельгии бесплатно, но в сделке будет прописана опция согласно которой «Рух» получит солидный процент от следующего трансфера игрока. По неофициальной информации речь идет о 50% от суммы следующего трансфера.

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Кухаревич являлся основным игроком «Руха», правда, в рамках чемпионата Украины он забил лишь один гол.