Реал нацелился на Фодена

Восходящая звезда английского «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшем будущем может стать игроком мадридского «Реала».

По информации британской прессы «королевский клуб» планирует оформить сделку в следующем году, в приоритете зимнее трансферное окно, так как после чемпионата Европы, где Фоден имеет все шансы сыграть в составе сборной Англии, его стоимость может сильно вырасти.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего таланта «горожан» 18 матчей во всех турнирах, пять голов и четыре результативные передачи. Ранее игрок заявлял о своем желании уйти из команды, так как в клубе он получает недостаточное по его мнению количество игрового времени.