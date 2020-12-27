Роналду – лучший игрок XXI века по версии Globe Soccer Awards

Назвали победителя номинаций «Лучший игрок года» и «Лучший игрок века» по версии Globe Soccer Awards.

Футболистом года стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который опередил Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» и Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

Однако 35-летний португальский футболист удостоился приза игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Он сумел опередить Месси, Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Роналдиньо (экс-игрок «Барселоны»).

В своей карьере футболист выигрывал чемпионат Европы со сборной Португалии, 5 раз брал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, по два раза – Испании и Италии. Также Роналду 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».