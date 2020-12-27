Шахтер не планирует возвращать Кайоде

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин пролил свет на ситуацию с нигерийским нападающим клуба Ларри Кайоде.

Несмотря на то, что в Турции, где игрок выступает на правах аренды, он демонстрирует очень неплохую статистику, нынешний тренерский штаб «горняков» не видит для форварда места в составе, о чем заявил функционер.

«Если смотреть по Кайоде, то он был у нас в аренде. Тогда тренером был Фонсека, и он ему нравился. Мы выкупили контракт Кайоде, но места в основе не было, а ему нужно было играть. Каштру как-то не проникся этим игроком. Ситуация такая, что Кайоде в аренде, играет и забивает в еврокубках. Что дальше — посмотрим».

В нынешнем сезоне в 15 матчах за «Сивасспор» Кайоде забил пять голов и сделал одну результативную передачу.