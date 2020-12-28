Давид Хочолава продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу по пролонгации контрактов с рядом важных исполнителей.

Не так давно сообщалось о подписании новых контрактов в лице Корниенко и Матвиенко, также же свое сотрудничество с клубом продлил защитник сборной Грузии Давид Хочолава.

Как сообщает Meta-Ratings, грузинский футболист продлил контракт с клубом до конца сезона 2024/2025 года. Интересно, что как и в случае с Матвиенко сделка состоялась ещё весной, но информация о ней появилась лишь сегодня.

Давид Хочолава перешел в «Шахтер» перед началом сезона 2017/2018 года, сыграв за это время 79 матчей.