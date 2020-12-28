Греческий АЕК получил нового главного тренера

Греческий «АЕК» цвета которого защищают сразу два украинских игрока Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов определился с именем главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт афинского клуба, главным тренером команды был назначен хорошо знакомый местным болельщикам испанский специалист Маноло Хименес. Контракт был подписан до конца сезона 2021/2022.

Стоить отметить, что для Маноло Хименеса это уже четвертый приход в афинский клуб. Испанец уже руководил » АЕКом» в 2010-2011 годах, 2017-2018 годах и в 2019-м. Напомним, что в группе Лиги Европы греческий клуб финишировал на последнем месте, в чемпионате Греции команда идет на четвертом месте.