Итальянский гранд нацелился на вундеркинда Шахтера

Блестящие выступления Анатолия Трубина в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не остались без внимания скаутов миланского «Интера».

Отстояв в матчах против «нерадзурри» оба поединка на ноль, 19-летний вратарь впечатлил руководство миланского клуба. По информации Calciomercato, пока вратарь «Шахтера» не является приоритетом для «Интера», но интерес существует достаточно большой.

Напомним, в нынешнем сезоне Анатолий Трубин сумел вытеснить из основного состава «Шахтера» многолетнего стража ворот команды Андрея Пятова.