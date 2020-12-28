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Футбол

Итальянский гранд нацелился на вундеркинда Шахтера

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Анатолий Трубин

Блестящие выступления Анатолия Трубина в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не остались без внимания скаутов миланского «Интера».

Отстояв в матчах против «нерадзурри» оба поединка на ноль, 19-летний вратарь впечатлил руководство миланского клуба. По информации Calciomercato, пока вратарь «Шахтера» не является приоритетом для «Интера», но интерес существует достаточно большой.

Напомним, в нынешнем сезоне Анатолий Трубин сумел вытеснить из основного состава «Шахтера» многолетнего стража ворот команды Андрея Пятова.

от Андрей Огородник

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