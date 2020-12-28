Марьян Швед принес победу Мехелену

Украинский вингер Марян Швед постепенно отвоевывает себе место в основном составе бельгийского «Мехелена».

В матче против «Мускрона» воспитанник «Карпат» вновь вышел на футбольное поле после замены, но на этот раз получил в свое распоряжение полчаса игры. Для первого гола в футболке «Мехелена» Шведу понадобилось 22 минуты, причем удар украинца стал для его клуба победным. Интересно, что для игрока этот гол стал первым в 2020 году.

Благодаря победе над «Мускроном», которая стала для «Мехелена» второй кряду, клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице, покинув зону вылета.