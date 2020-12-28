EURO.com.ua

Футбол

Марьян Швед принес победу Мехелену

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Марьян Швед

Украинский вингер Марян Швед постепенно отвоевывает себе место в основном составе бельгийского «Мехелена».

В матче против «Мускрона» воспитанник «Карпат» вновь вышел на футбольное поле после замены, но на этот раз получил в свое распоряжение полчаса игры. Для первого гола в футболке «Мехелена» Шведу понадобилось 22 минуты, причем удар украинца стал для его клуба победным. Интересно, что для игрока этот гол стал первым в 2020 году.

Благодаря победе над «Мускроном», которая стала для «Мехелена» второй кряду, клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице, покинув зону вылета.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Греческий АЕК получил нового главного тренера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Маурисио Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Итальянский гранд нацелился на вундеркинда Шахтера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть + два =

Вы пропустили

Футбол

Греческий АЕК получил нового главного тренера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Маурисио Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ХК Мариуполь остался без главного тренера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Итальянский гранд нацелился на вундеркинда Шахтера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник