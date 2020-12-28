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Футбол

Маурисио Почеттино подписал контракт с ПСЖ

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Маурисио Почеттино

Известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Франции.

По информации авторитетного журналиста Фабрисио Романо, переговоры между бывшим тренером «Тоттенхэма» и руководством завершены. Стороны сумели достигнуть договоренности. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, Маурисио Почеттино в течении пяти лет возглавлял «Тоттенхэм», в сезоне 2018/2019 он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что тренер может возглавить испанский «Реал».

от Андрей Огородник

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