Маурисио Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Франции.

По информации авторитетного журналиста Фабрисио Романо, переговоры между бывшим тренером «Тоттенхэма» и руководством завершены. Стороны сумели достигнуть договоренности. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, Маурисио Почеттино в течении пяти лет возглавлял «Тоттенхэм», в сезоне 2018/2019 он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что тренер может возглавить испанский «Реал».