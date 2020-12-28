Рома проявляет серьезный интерес к Яремчуку

С приближением трансферного окна вновь активизировались слухи по поводу будущего форварда сборной Украины и бельгийского «Гента» Романа Яремчука.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, римская «Рома» намерена усилить этой зимой линию атаки. «Волки» рассматривают три кандидатуры для решения данной проблемы, помимо Стефана Эль-Шаарви и Бернарда, клубу интересен Роман Яремчук, которого скауты «Ромы» ведут уже не первый год.

Напомним, ранее сообщалось, что к Яремчуку проявляют интерес «Брюгге» и «Галатасарай», но руководство «Гента» ожидает на предложение от которого невозможно будет отказаться.