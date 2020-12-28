EURO.com.ua

Футбол

Рома проявляет серьезный интерес к Яремчуку

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Роман Яремчук

С приближением трансферного окна вновь активизировались слухи по поводу будущего форварда сборной Украины и бельгийского «Гента» Романа Яремчука.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, римская «Рома» намерена усилить этой зимой линию атаки. «Волки» рассматривают три кандидатуры для решения данной проблемы, помимо Стефана Эль-Шаарви и Бернарда, клубу интересен Роман Яремчук, которого скауты «Ромы» ведут уже не первый год.

Напомним, ранее сообщалось, что к Яремчуку проявляют интерес «Брюгге» и «Галатасарай», но руководство «Гента» ожидает на предложение от которого невозможно будет отказаться.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Сидклей примет участие в первом сборе Динамо

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Рома проявляет серьезный интерес к Яремчуку

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 планирует серьезную чистку состава

Дек 28, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + 18 =

Вы пропустили

Футбол

Сидклей примет участие в первом сборе Динамо

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Пух Джетер близок к переходу в Днепр

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Рома проявляет серьезный интерес к Яремчуку

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 планирует серьезную чистку состава

Дек 28, 2020 Андрей Огородник