Шахаб не спешит покидать Олимпик

Иранский нападающий донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди, который стал открытием первой половины сезона, не спешит менять клубную прописку.

По словам партнера по команде Тараса Завийского, форвард доволен своим положением в клубе, где здорово прогрессирует и на данный момент готов рассматривать лишь те предложения, от которых будет невозможно отказаться.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шахаба Захеди восемь точных ударов. К иранскому форварду приписывают интерес «Динамо», «Ференцвароша» и «Персеполиса».