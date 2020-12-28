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Футбол

Шахаб не спешит покидать Олимпик

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Шахаб Захеди

Иранский нападающий донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди, который стал открытием первой половины сезона, не спешит менять клубную прописку.

По словам партнера по команде Тараса Завийского, форвард доволен своим положением в клубе, где здорово прогрессирует и на данный момент готов рассматривать лишь те предложения, от которых будет невозможно отказаться.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шахаба Захеди восемь точных ударов. К иранскому форварду приписывают интерес «Динамо», «Ференцвароша» и «Персеполиса».

от Андрей Огородник

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