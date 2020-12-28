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Футбол

Сидклей примет участие в первом сборе Динамо

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Сидклей

Бразильский латераль Сидклей возвращается в киевское «Динамо».

По информации журналиста Игоря Цыганыка, бразильский футболист, который оказался ненужным предыдущему тренеру «Динамо» Алексею Михаличенко, интересен Мирче Луческу, который желает посмотреть на игрока в действии на первом тренировочном сборе «Динамо».

Напомним, Сидклей перешел в «Коринтианс» из «Динамо» прошлым летом на правах аренды. За год в команде он принял участие в 16 матчах команды, результативными действиями не отличался. Начиная из ноября, игрок тренировался самостоятельно, из-за конфликта в команде.

от Андрей Огородник

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