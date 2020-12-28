Тухель получит щедрую компенсацию за досрочный разрыв контракта с ПСЖ

Известный немецкий специалист Томас Тухель, который на днях был уволен с должности главного тренера «ПСЖ», за досрочное расторжение контракта получил солидную компенсацию.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, по условиям контракта Томас Тухель получит шесть миллионов евро компенсации. По контракту, напомним, он зарабатывал 7,5 миллионов евро в год.

Во главе «ПСЖ» немецкий специалист проработал последние два года, дважды выиграв Лигу 1. Процент побед парижан составил 74,8% в 127 сыгранных матчах.