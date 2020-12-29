Андрей Борячук перейдет в Рух?

Молодой украинский нападающий Андрей Борячук, который провел далеко не самый успешный отрезок своей карьеры в чемпионате Венгрии, может зимой вернуться в чемпионат Украины.

По информации Игоря Цыганыка, воспитанник «Шахтера» на днях встречался с руководством «Руха», пока никакой конкретики по будущему игрока в клубе нет, но очень многое будет зависеть от того, останется ли в львовского клубе Николай Кухаревич.

Напомним, в составе «Мезекевешда», где украинский форвард выступал на правах аренды, он провел шесть матчей. Результативными действиями некогда один из самых перспективных форвардов «Шахтера» не отличался.