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Футбол

Брюгге подписал грозного бомбардира

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Бас Дост

Соперник киевского «Динамо» по 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» сумел заполучить в свои ряды достаточно известного голландского нападающего Баса Доста.

Как сообщает официальный сайт брюссельського клуба, контракт с 31-летним нападающим подписан сроком на полтора года. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, Бас Дост последние два сезона провел в Бундеслиге, где забил 12 голов. Также он успел поиграть в Португалии и Голландии. За свою карьеру на клубном уровне он забил 186 голов.

В свое время игроку приписывали интерес киевского «Динамо».

от Андрей Огородник

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