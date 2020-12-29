EURO.com.ua

Футбол

Бывший владелец Александрии со своим новым проектом готов заявится на Вторую лигу

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Александр Лавренко

Киевский футбольный клуб «Левый берег», который является проектом бывшего владельца ФК «Александрии» Николая Лавренко, в следующем сезоне может пополнить число команд профессионального футбола Украины.

Несмотря на то, что изначально клуб позиционировал себя, как детская академия, во время строительства новой инфраструктуры аппетиты в президента «Левого берега» выросли.

Как сообщает UA-Футбол, весной команда стартует в чемпионате среди аматоров, а уже летом планирует начать выступления во Второй лиге чемпионата Украины. Стоить отметить, что изначально клуб Лавренко отсутствовал среди клубов, которые начали проходить аттестацию для перехода на профи-уровень.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Задерака может перейти в Рух

Дек 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Бывший владелец Александрии со своим новым проектом готов заявится на Вторую лигу

Дек 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Андрей Борячук перейдет в Рух?

Дек 29, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 − 1 =

Вы пропустили

Футбол

Задерака может перейти в Рух

Дек 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Бывший владелец Александрии со своим новым проектом готов заявится на Вторую лигу

Дек 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Андрей Борячук перейдет в Рух?

Дек 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Ворскла может вернуть в свой состав Луизао

Дек 29, 2020 Андрей Огородник