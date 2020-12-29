Бывший владелец Александрии со своим новым проектом готов заявится на Вторую лигу

Киевский футбольный клуб «Левый берег», который является проектом бывшего владельца ФК «Александрии» Николая Лавренко, в следующем сезоне может пополнить число команд профессионального футбола Украины.

Несмотря на то, что изначально клуб позиционировал себя, как детская академия, во время строительства новой инфраструктуры аппетиты в президента «Левого берега» выросли.

Как сообщает UA-Футбол, весной команда стартует в чемпионате среди аматоров, а уже летом планирует начать выступления во Второй лиге чемпионата Украины. Стоить отметить, что изначально клуб Лавренко отсутствовал среди клубов, которые начали проходить аттестацию для перехода на профи-уровень.