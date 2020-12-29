Десна могла подписать Василия Кравца

Воспитанник львовских «Карпат» Василий Кравец, который пытается сделать карьеру в Европе, этим летом мог вернуться в чемпионат Украины.

По информации Footboom, после окончания прошлого сезона игрок имел предложение от черниговской «Десны», но ответил отказом. В итоге он перешел в польский «Лех» за который сыграл восемь матчей.

Напомним, после ухода из «Карпат» Василий Кравец хорошо проявил себя выступая в составе «Луго», откуда перебрался в «Леганес». Заиграть в Примере ему не удалось, в результате чего он ушел в аренду.