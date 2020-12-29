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Футбол

Шахтер отказался от сказочного предложения по Тете

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Тете

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» был близок к своему рекордному трансферу.

Как сообщает бразильский журналист Алекс Баге, молодой талант «Шахтера» Тете сильно заинтересовал мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд предлагал за молодого бразильца «горняков» 70 миллионов евро, но получил отказ. В «Шахтере» считают, что в будущем могут продать полузащитника значительно дороже.

В нынешнем сезоне на счету Тете один гол и две результативные передачи. Более успешным для игрока выдался прошлый чемпионат Украины, в котором на его счету было восемь голов и шесть результативных передач.

от Андрей Огородник

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