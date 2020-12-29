Стороженко опроверг уход из Металлист 1925

Один из основателей харьковского «Металлист 1925» Сергей Стороженко прокомментировал слухи, что вслед за сменой главных акционеров в клубе, он также покинул команду.

Правда ли, что вы покинули пост главы наблюдательного совета «Металлиста-1925»?

– Если завтра напишут, что я полетел в космос с Илоном Маском, вы тоже это опубликуете? Но я очень ценю отношения с вашим изданием, поэтому готов общаться. Другим говорю: «До свидания».

Это фейк. Все на своих местах, люди работают. Кому удобно это было сделать? Даже не могу понять, для чего эти ребята из «ТаТоТаке», которые рядом с футболом даже не полежали, это делают. Может, кто-то дал что-то на булку с маслом – вот они и печатают такую ​чепуху.

Напомним, по информации ведущих ТаТоТаке руководством клуба занимается заместитель Харьковской областной госадминистрации Александр Скакун.