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Футбол

Ворскла может вернуть в свой состав Луизао

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Луизао

Молодой бразильский полузащитник Луизао, который неплохо проявил себя выступая в прошлом сезоне в составе «Ворсклы», близок к возвращению в чемпионат Украины.

По словам агента полузащитника «Порту», возвращение игрока в Полтаву может состоятся уже в ближайшие дни.

«У меня запланирована встреча с руководством «Ворсклы» в начале 2021 года. Вероятнее всего, она состоится в первую неделю года. Если все пройдет хорошо, думаю, Луизао подпишет контракт с полтавчанами.

Еще несколько вопросов не решены, поэтому пока рано говорить о переходе, как о состоявшемся факте», – сказал Серафин.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Луизао было двадцать сыгранных матчей в чемпионате Украины и один забитый гол. Ранее к игроку приписывали интерес СК «Днепр-1».

от Андрей Огородник

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