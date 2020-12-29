Задерака может перейти в Рух

Полузащитник «Александрии» Максим Задерака может продолжить свою карьеру в львовском «Рухе».

После ухода из александрийского клуба полузащитник является свободным агентом. По информации SportArena, тренерский штаб «Руха» рассматривает игрока, как вариант усиления линии полузащиты.

В нынешнем сезоне на счету Максима Задераки восемь матчей в чемпионате Украины. Ранее сообщалось, что «Рух» интересуется также воспитанником донецкого «Шахтера» Андреем Борячуком.

Напомним, «Рух» идет в числе претендентов на вылет.