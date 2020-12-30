Бывший тренер Карпат продолжит карьеру в Англии

Непродолжительным оказался период пребывания Тони Пулиса на должности главного тренера «Шеффилд Уэнсдей».

Вместо британского специалиста, который покинул клуб спустя менее чем два месяца после назначения, команду может возглавить бывший тренер львовских «Карпат» Жозе Мораиш.

Как сообщает talkSPORT, португальский специалист является приоритетным вариантом для «Шеффилд Уэнсдей». Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

Напомним, после ухода из «Карпат» Жозе Мораиш во главе «Чонбук Хендай Моторс» дважды выигрывал чемпионат Южной Кореи и раз национальный кубок.