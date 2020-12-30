Ещё один игрок покинул СК Днепр-1

Следом за Алексеем Чичиковым, об уходе которого сообщалось ранее, во второй половине сезона СК «Днепр-1» не сможет также помочь и Дмитрий Коркишко.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков «Днепра», контракт форварда подошел к завершению и продлен не будет. Стоить отметить, что для СК «Днепр-1» уход Коркишко вряд ли будет серьезной потерей. В активе игрока лишь восемь матчей и один забитый гол.

Напомним, помимо Чичикова и Коркишко, по последним слухам команду может также покинуть и Алексей Хобленко, которым интересуется южнокорейский ФК «Сеул».