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Футбол

Ещё один игрок покинул СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Дек 30, 2020 , ,
Дмитрий Коркишко

Следом за Алексеем Чичиковым, об уходе которого сообщалось ранее, во второй половине сезона СК «Днепр-1» не сможет также помочь и Дмитрий Коркишко.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков «Днепра», контракт форварда подошел к завершению и продлен не будет. Стоить отметить, что для СК «Днепр-1» уход Коркишко вряд ли будет серьезной потерей. В активе игрока лишь восемь матчей и один забитый гол.

Напомним, помимо Чичикова и Коркишко, по последним слухам команду может также покинуть и Алексей Хобленко, которым интересуется южнокорейский ФК «Сеул».

от Андрей Огородник

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