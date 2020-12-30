Карпаты Галыч запланировали существенное обновление состава

Дебютант нынешнего сезона Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Карпаты» Галыч намерены с первой попытки повысится в классе.

Сообщается, что весной за команду точно не сыграют: Андрей Бендер, Владимир Садоха, Юрий Верещак, Евгений Седов, Владимир Заваляк, Тарас Томин, Олег Антошик и Богдан Криминский, которые уже покинули клуб. Ожидается, что «Карпаты» подпишут 7-8 новых исполнителей.

Напомним, первый круг команда с Галича завершила на пятом месте в своей группе. Отставание от лидера составляет пять очков.