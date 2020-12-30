Официально: Оливье Тилль — игрок Ворсклы

Полтавская «Ворскла» продолжает радовать своих болельщиков новичками.

Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, известный люксембургский полузащитник Оливье Тилль поставил подпись под контрактом с их клубом. Срок соглашения подписан на два сезона, с возможностью пролонгации. Достался 24-летний футболист полтавчанам бесплатно, в качестве свободного агента.

Отметим, последнее время Оливье Тилль выступал в чемпионате России, где в составе «Уфы» забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 56 матчах. Весьма внушительную статистику игрок имел в чемпионате Люксембурга, где играл за «Прогрес» Нидеркорн (19 голов и 17 ассистов в 85 матчах) и «Роданж 91» (15 мячей и 9 результативных пасов в 57 встречах).