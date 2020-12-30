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Футбол

Стал известен бюджет Карпат на нынешний сезон

отАндрей Огородник

Дек 30, 2020 , ,
Сергей Болотников

Львовские «Карпаты», которые по итогам прошлого сезона понизились в классе из-за финансовых проблем, весьма неплохо чувствуют себя в плане финансовом на уровне Второй лиги.

По словам директора по стратегическому развитию Сергея Болотникова, бюджет клуба сопоставим с клубами Первой лиги, а инфраструктура и вовсе одна из лучших.

У нас бюджет более миллиона долларов. Инфраструктура клуба осталась на уровне УПЛ: есть женская команда, есть академия, есть огромный стадион, который страшно грызет деньги»

Напомним, первую половину сезона «Карпаты» завершили на последнем месте во Второй лиге.

от Андрей Огородник

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