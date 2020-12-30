Украинский форвард стал лучшим игроком чемпионата Грузии

Украинский нападающий Николай Ковталюк вновь в числе лучших игроков чемпионата Грузии по футболу.

Как сообщает Erovnuliliga.ge, 25-летний нападающий грузинской «Дилы» был признал лучшим форвардом и легионером сезона местного чемпионата. В шестнадцати сыгранных матчах сезона он отличился десять раз, чем помог своему клубу выиграть бронзовые медали чемпионата Грузии.

Отметим, за полтора года проведенных в составе «Дилы», в 54 матчах чемпионата он забил 35 голов и сделал шесть результативных передач.