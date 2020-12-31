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Футбол

Американские инвесторы купили Бернли

отСергей Сумской

Дек 31, 2020

«Бернли», который выступает в АПЛ, сменил владельца. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрольный пакет акций в размере 84% приобрела компания Velocity Sports Partners (VSP), спортивного инвестиционного подразделения американской компании ALK Capital.

В свою очередь АПЛ приняли решение ратифицировать сделку сторон. Британские бизнесмены Майк Гарлик (было 49,25% акций «Бернли») и Джон Банаскевич (28,2%) будут работать в клубе в качестве директоров.

Напомним, «Бернли» идет на 16-м месте в таблице АПЛ после 15 туров, набрав 16 очков.

от Сергей Сумской

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