Гол Малиновского один из лучших в Серии А в декабре

Серия А обнародовала список лучших забитых мячей 10-14-го туров турнира.

В этот рейтинг включили и точный удар хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в игре 11-го тура против «Фиорентины» (3:0).

В список лучших также попали: Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Ашраф Хакими («Интер»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Муса Барроу («Болонья»), Йосип Иличич («Аталанта»), Хараламбос Ликояннис («Кальяри»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Гаэтано Летициа («Беневенто»).

Гол Малиновского на отметке 3.29.