EURO.com.ua

Футбол

Гол Малиновского один из лучших в Серии А в декабре

отСергей Сумской

Дек 31, 2020 ,

Серия А обнародовала список лучших забитых мячей 10-14-го туров турнира.

В этот рейтинг включили и точный удар хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в игре 11-го тура против «Фиорентины» (3:0).

В список лучших также попали: Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Ашраф Хакими («Интер»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Муса Барроу («Болонья»), Йосип Иличич («Аталанта»), Хараламбос Ликояннис («Кальяри»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Гаэтано Летициа («Беневенто»).

Гол Малиновского на отметке 3.29.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг в 2020-м

Дек 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Чиприан Марика пояснил, чем Луческу расстроил Шахтер

Дек 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Гол Малиновского один из лучших в Серии А в декабре

Дек 31, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять + девятнадцать =

Вы пропустили

Бокс

Ломаченко: Гарсия боялся высунуть голову в спарринге

Дек 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг в 2020-м

Дек 31, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Ломаченко раскрыл, с кем бы хотел выйти в ринг

Дек 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Чиприан Марика пояснил, чем Луческу расстроил Шахтер

Дек 31, 2020 Сергей Сумской