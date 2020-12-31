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Футбол

Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг в 2020-м

отСергей Сумской

Дек 31, 2020 , ,

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился 33 голами в Серии А в 2020 году. Этот показатель является лучшим среди игроков топ-5 лиг Европы, передает Gracenote.

Вторым стал Роберт Левандовский  из «Баварии» с 32 голами. В топ-5 также входят Чиро Иммобиле («Лацио», 28), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – по 23.

Без учета пенальти больше всех мячей в топ-5 лиг Европы в уходящем году забил Левандовски – 27.

Далее идут Холанд (22), Роналду (20), Иммобиле (18), Салах и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – по 17.

от Сергей Сумской

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