Бывший защитник Зари сменил клуб в Китае

Известный боснийский защитник Тони Шунич, который в течении двух сезонов был ключевым защитником луганской «Зари», стал игроком китайского «Хэнань Цзянье».

За свой новый клуб игрок будет выступать на правах аренды, правами на футболиста владеет один из грандов китайского футбола «Бэйцзин Гоань», куда 32-летний защитник перешел в сентябре.

Напомним, после Украины Тони Шунич успел поиграть в России, Германии и Италии. В составе сборной Боснии и Герцеговины он участвовал в чемпионате мира 2014 года.