ФК Львов продаст своего игрока в Беларусь?

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» может заработать на трансфере своего полузащитника Липе Велозу.

Как сообщает Revide, «Торпедо-БелАЗ», где бразильский полузащитник выступал в последнее время на правах аренды желает сохранить его в своих рядах. В ближайшее время стороны попытаются договорится по трансферу игрока.

Отметим, в составе белорусского клуба Липе Велозу провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Тransfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.