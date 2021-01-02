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Футбол

ФК Львов продаст своего игрока в Беларусь?

отАндрей Огородник

Янв 2, 2021 , ,
Липе Велозо

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» может заработать на трансфере своего полузащитника Липе Велозу.

Как сообщает Revide, «Торпедо-БелАЗ», где бразильский полузащитник выступал в последнее время на правах аренды желает сохранить его в своих рядах. В ближайшее время стороны попытаются договорится по трансферу игрока.

Отметим, в составе белорусского клуба Липе Велозу провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Тransfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.

от Андрей Огородник

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