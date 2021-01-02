Лацио нацелился на Зинченко

Звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии по футболу.

Как сообщает Corriere Dello Sport, украинский универсал входит в сферу интересов римского «Лацио». Тренерский штаб «орлов» за счет украинца намерен решить проблемы на левом фланге защиты. «Лацио» рассчитывает взять игрока в аренду с правом приобретения. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Зинченко считанные разы появлялся на футбольном поле. К игроку приписывали интерес «Лидса» и «Вест Хэма».