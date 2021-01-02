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Футбол

Лацио нацелился на Зинченко

отАндрей Огородник

Янв 2, 2021 , ,
Александр Зинченко

Звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии по футболу.

Как сообщает Corriere Dello Sport, украинский универсал входит в сферу интересов римского «Лацио». Тренерский штаб «орлов» за счет украинца намерен решить проблемы на левом фланге защиты. «Лацио» рассчитывает взять игрока в аренду с правом приобретения. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Зинченко считанные разы появлялся на футбольном поле. К игроку приписывали интерес «Лидса» и «Вест Хэма».

от Андрей Огородник

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