Лидер Маккаби Тель-Авив заинтересовал Динамо

Киевскому «Динамо» продолжают приписывать интерес к ведущим игрокам чемпионата Израиля по футболу.

Ещё не утихли слухи по поводу возможного трансфера в «Динамо» 19-летнего вингера «Маккаби» Петах-Тиква Лиэля Абады, как израильское издание Sport5 сообщило об интересе вице-чемпионов Украины к 25-летнему полузащитнику «Маккаби» Тель-Авив Дору Перецу. Сообщается, что игрок сам изъявил желание сменить клубную прописку, но пока информация о том делало ли предложение по полузащитнику «Динамо» отсутствует.

Отметим, в составе «Маккаби» на счету потенциального новичка «Динамо» 14 голов и 14 ассистов в 184 матчах.