Нива Тернополь усилилась опытным полузащитником

Достаточно известный по меркам Первой лиги украинский полузащитник Игорь Семенина возвращается в тернопольскую «Ниву».

Как сообщает официальный сайт середняка второго по силе дивизиона страны, 31-летний футболист подписал с их клубом полноценный контракт. Семенина вернулся в «Ниву» спустя одиннадцать лет после своего ухода.

Отметим, в чемпионате Украины Игорь Семенина поиграл в таких клубах, как «Нефтяник», ФК «Львов», «Николаев». Есть у игрока опыт выступлений в УПЛ, где он защищал цвета «Олимпика».