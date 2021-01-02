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Футбол

Нива Тернополь усилилась опытным полузащитником

отАндрей Огородник

Янв 2, 2021 , ,
Игорь Семенина

Достаточно известный по меркам Первой лиги украинский полузащитник Игорь Семенина возвращается в тернопольскую «Ниву».

Как сообщает официальный сайт середняка второго по силе дивизиона страны, 31-летний футболист подписал с их клубом полноценный контракт. Семенина вернулся в «Ниву» спустя одиннадцать лет после своего ухода.

Отметим, в чемпионате Украины Игорь Семенина поиграл в таких клубах, как «Нефтяник», ФК «Львов», «Николаев». Есть у игрока опыт выступлений в УПЛ, где он защищал цвета «Олимпика».

от Андрей Огородник

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