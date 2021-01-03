Динамо готово продать Цыганкова

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может этой зимой продать главную звезду клуба Виктора Цыганкова в итальянский «Милан».

По информации CalciomercatoNews, представители «Динамо» лично обратились к боссам «россонери» с предложением приобрести молодого вингера. За своего таланта столичный клуб запросил 35 миллионов евро компенсации. Реакция боссов «Милана» пока не сообщается.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 23-летнего полузащитника «Динамо» 12 матчей в УПЛ, восемь голов и две результативные передачи.