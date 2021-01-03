EURO.com.ua

Футбол

Динамо готово продать Цыганкова

отАндрей Огородник

Янв 3, 2021 , ,
Виктор Цыганков

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может этой зимой продать главную звезду клуба Виктора Цыганкова в итальянский «Милан».

По информации CalciomercatoNews, представители «Динамо» лично обратились к боссам «россонери» с предложением приобрести молодого вингера. За своего таланта столичный клуб запросил 35 миллионов евро компенсации. Реакция боссов «Милана» пока не сообщается.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 23-летнего полузащитника «Динамо» 12 матчей в УПЛ, восемь голов и две результативные передачи.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Минай избавился от трех игроков

Янв 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Запорожский Металлург усилится игроками черкасского Днепра?

Янв 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олег Федорчук может возглавить Таврию?

Янв 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 + 2 =

Вы пропустили

Баскетбол

Киев-Баскет подписал Элайджу Томаса

Янв 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Минай избавился от трех игроков

Янв 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Запорожский Металлург усилится игроками черкасского Днепра?

Янв 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олег Федорчук может возглавить Таврию?

Янв 3, 2021 Андрей Огородник