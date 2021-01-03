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Футбол

Кравец отличился очередным голом в Турции

отАндрей Огородник

Янв 3, 2021 , ,
Артем Кравец

Нападающий сборной Украины Артем Кравец продолжает демонстрировать хорошую результативность, являясь лидером атак турецкого «Коньяспора».

В матче 16 тура турецкой Суперлиги украинский нападающий вышел в стартовом составе матча против «Хатайспора» и сумел открыть счет в матче. К сожалению, одержать победу «Коньяспор» не сумел, пропустив до конца матча дважды.

В нынешнем сезоне на счету Артема Кравца десять матчей и шесть результативных ударов. Лидирует в гонке бомбардиров форвард «Хатайспора» Аарон Бупендза, на счету которого девять голов.

от Андрей Огородник

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