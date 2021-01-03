Минай избавился от трех игроков

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу закарпатский «Минай» провел небольшую чистку состава.

Как сообщает официальный сайт «лисов», во второй половине сезона цвета клуба не будут защищать три исполнителя. Речь идет о Максиме Лопыренке, который вернулся в СК «Днепр-1» по окончанию аренды, а также об Артуре Карнозе и Олеге Голодюке, контракты которых подошли к концу и продлеваться не будут.

Отметим, если Голодюк провел в первой половине сезона девять матчей, правда, в основном появляясь после выхода на замену, то Карноза провел в УПЛ лишь один матч.

Ранее состав «Миная» покинул Меличенко, который также играл за клуб на парвах аренды.