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Футбол

Рома нацелилась на Яремчука

отАндрей Огородник

Янв 3, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к переезду в итальянскую Серию А.

По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, украинский форвард входит в число трансферных приоритетов римской «Ромы». Переговоры по переходу игрока могут состояться уже в этом месяце, римский клуб готов предложить «Генту» 12 миллионов евро компенсации.

Напомним, Роман Яремчука неоднократно высказывался о желании уйти на повышение. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром своего клуба, в составе которого забил 11 голов.

от Андрей Огородник

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