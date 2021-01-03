Рома нацелилась на Яремчука

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к переезду в итальянскую Серию А.

По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, украинский форвард входит в число трансферных приоритетов римской «Ромы». Переговоры по переходу игрока могут состояться уже в этом месяце, римский клуб готов предложить «Генту» 12 миллионов евро компенсации.

Напомним, Роман Яремчука неоднократно высказывался о желании уйти на повышение. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром своего клуба, в составе которого забил 11 голов.