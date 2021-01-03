Запорожский Металлург усилится игроками черкасского Днепра?

Запорожский «Металлург», который идет в числе команд претендующих на повышение в классе, в скором времени может пополнить свой состав двумя новыми исполнителями.

Как сообщает SportArena, в ближайшее время «металлургами» могут стать Вадим Черний и Максим Аверьянов. Оба игрока в нынешнем сезоне защищают цвета черкасского «Днепра». На счету Черния два гола в девяти матчах, Аверьяновв забил на гол больше, в том же количестве встреч.

Напомним, первую половину сезона запорожский «Металлург» завершил на третьем месте, в то время, как черкасский «Днепр» идет на девятой позиции.