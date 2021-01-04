Динамо отправит скаута на ближайший матч Маккаби Петах-Тиквы

Несмотря на последние заявления президента израильского «Маккаби» Петах-Тиквы о вероятном срыве перехода главного таланта клуба Лиэля Абады в киевское «Динамо», сделка по переходу 19-летнего таланта все ещё может состоятся.

Как сообщает Динамомания, столичный клуб на ближайший матч чемпионата Израиля по футболу между «Маккаби» Петах-Тиквы и «Маккаби» Тель-Авив намерен отправить скаута, который должен воочию понаблюдать за действиями Лиэля Абады. Известно, что «Динамо» готово пожертвовать на трансфер израильского вундеркинда 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего таланта «Маккаби» Петах-Тиквы четыре гола в 13 матчах чемпионата Израиля.