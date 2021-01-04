Дмитрий Хлебас близок к переходу в Александрию

Бывший нападающий черниговской «Десны» Дмитрий Хлебас близок к подписанию контракта с ФК «Александрией».

Контракт воспитанника киевского «Динамо» с «северянами» подошел к завершению и несмотря на желание руководства «Десны» продолжить сотрудничество, продлен не был из-за нежелания самого игрока. По информации Sport Arena, этой ситуацией планирует воспользоваться александрийский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Хлебаса лишь шесть матчей и один забитый гол, для сравнения, годом ранее он забил семь голов в двадцати матчах.