EURO.com.ua

Футбол

Дмитрий Хлебас близок к переходу в Александрию

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Хлебас

Бывший нападающий черниговской «Десны» Дмитрий Хлебас близок к подписанию контракта с ФК «Александрией».

Контракт воспитанника киевского «Динамо» с «северянами» подошел к завершению и несмотря на желание руководства «Десны» продолжить сотрудничество, продлен не был из-за нежелания самого игрока. По информации Sport Arena, этой ситуацией планирует воспользоваться александрийский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Хлебаса лишь шесть матчей и один забитый гол, для сравнения, годом ранее он забил семь голов в двадцати матчах.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Максим Ризье покинул Кошице

Янв 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Дмитрий Хлебас близок к переходу в Александрию

Янв 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо отправит скаута на ближайший матч Маккаби Петах-Тиквы

Янв 4, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать − семь =

Вы пропустили

Футбол

Максим Ризье покинул Кошице

Янв 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Дмитрий Хлебас близок к переходу в Александрию

Янв 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Динамо отправит скаута на ближайший матч Маккаби Петах-Тиквы

Янв 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шевченко среди главных претендентов на роль тренера Челси

Янв 4, 2021 Андрей Огородник