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Футбол

Гент начал поиски замены Яремчуку

отАндрей Огородник

Янв 4, 2021 , ,
Роман Яремчук

Лидер атак бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к уходу из клуба.

Несмотря на то, что руководство вице-чемпионов Бельгии не желает отпускать своего лучшего бомбардира, по информации Het Nieuwsblad, уход нападающего сборной Украины дело времени. Руководство «Гента» в экстренном порядке начало поиски нового форварда, который должен стать заменой Яремчуком.

Напомним, по последним слухам, большой интерес к Яремчуку проявляет римская «Рома», которая готова потратить на трансфер форварда 12 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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