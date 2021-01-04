Гент начал поиски замены Яремчуку

Лидер атак бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к уходу из клуба.

Несмотря на то, что руководство вице-чемпионов Бельгии не желает отпускать своего лучшего бомбардира, по информации Het Nieuwsblad, уход нападающего сборной Украины дело времени. Руководство «Гента» в экстренном порядке начало поиски нового форварда, который должен стать заменой Яремчуком.

Напомним, по последним слухам, большой интерес к Яремчуку проявляет римская «Рома», которая готова потратить на трансфер форварда 12 миллионов евро.