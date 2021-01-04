Максим Ризье покинул Кошице

Бывший полузащитник молодежной сборной Украины Максим Ризье, который последние два сезона провел в чемпионате Словакии, выступая за «Кошице» и «Славию», остался без клуба.

На своей странице в Инстаграм 22-летний полузащитник сообщил, что его контракт подошел к завершению, и он получил статус свободного агента.

Отметим, выступая за «Кошице» Максим Ризье принял участие в 18 матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В Украине он успел поиграть за юношескую команду «Днепра» и за тогда ещё любительский «Яруд».